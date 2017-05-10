В Тунисе после ДТП госпитализировали посла Сербии в Ливии

БЕЛГРАД, 10 мая – РИА Новости. Посол Сербии в Ливии Оливер Потежица получил тяжелые травмы в автомобильной аварии в Тунисе и в данный момент госпитализирован в Суссе, сообщает сербский МИД.

"Из-за тяжелого состояния здоровья посла Потежицу посетил генеральный секретарь МИД Велько Одалович. Потежица находился в Тунисе в одобренной командировке, необходимой для работы посольства в Триполи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство здравоохранения Туниса и посольство Сербии в этой стране оказывают всю возможную помощь в лечении посла.

Обстоятельства и дата происшествия не раскрываются.

По информации белградской газеты "Вечерне новости", ДТП произошло несколько дней назад, когда автомобиль Потежицы, в котором находился только он один, по неустановленной причине слетел с дороги. Врачи борются за жизнь дипломата, а компетентные органы рассматривают все версии инцидента, включая провокацию аварии со стороны террористических или преступных группировок.

Посол Потежица относительно недавно уже был целью нападения. Это произошло в Ливии в ноябре 2015 года, когда неизвестные, инсценировав ДТП, напали на колонну из трех автомобилей, в одном из которых был посол. После этого они похитили двух сотрудников сербского посольства. Позже, в феврале 2016 года, похищенные погибли в плену после авиаудара ВВС США по ливийскому городу Сабрата.