СМИ: Мун Чжэ Ин предложил пост премьера губернатору провинции Чолла-Намдо

СЕУЛ, 10 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил пост премьер-министра страны 65-летнему губернатору провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ёну, передало информационное агентство Рёнхап со ссылкой на информированные источники.

Официальные назначения в правительстве, а также состав президентской администрации, как ожидается, будут представлены президентом позднее в среду после процедуры его инаугурации в Национальном собрании — однопалатном парламенте страны.

Ранее в среду Мун Чжэ Ин официально вступил в должность нового президента Южной Кореи, набрав 41,08% голосов на состоявшихся накануне выборах. По данным, опубликованным на сайте ЦИК, за 64-летнего Мун Чжэ Ина, представлявшего Демократическую партию Южной Кореи, проголосовали 13,4 миллиона избирателей.

Представитель консервативной Партии свободной Кореи Хон Чжун Пхё набрал 24,03% голосов, а кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су — 21,41% голосов.

Нынешние выборы проводились досрочно в связи с импичментом и отстранением от власти экс-президента Пак Кын Хе, вовлеченной в крупный коррупционный скандал.

Прежнее правительство Республики Корея ушло в отставку вместе с премьер-министром Хван Гё Аном, который временно исполнял обязанности главы южнокорейского государства после импичмента Пак Кын Хе.