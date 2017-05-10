Глава комитета по разведке сената обеспокоен увольнением Коми

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр обеспокоен тем, в какое время и с какой мотивировкой уволен директор ФБР Джеймс Коми.

"Меня беспокоит время увольнения директора Коми и представленные обоснования", — говорится в письменном заявлении Берра.

Он назвал увольнение Коми "потерей для бюро и для страны".

Во вторник президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп объявил, что Коми не способен эффективно руководить ФБР.

Берр руководит расследованием в сенате предположительных связей предвыборного штаба Трампа с Россией. Наличие подобных связей категорически опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Коми ранее подтвердил факт расследования в адрес сотрудников Трампа, но не самого президента США.