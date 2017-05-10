Сенатор Блюменталь: увольнение Коми грозит конституционным кризисом в США

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь считает, что увольнение директора ФБР Джеймса Коми грозит конституционным кризисом.

Во вторник президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.

"Мы столкнулись с возможностью конституционного кризиса", — сказал Блюменталь в эфире СNN. Он сравнил действия президента Дональда Трампа с действиями президента Ричарда Никсона в 1973 году.

Никсон в разгар скандала о слежке за оппозицией, получившего название Уотергейт, уволил независимого прокурора по делу. Последовавшая реакция на те действия Никсона вынудила его уйти в отставку под угрозой импичмента.