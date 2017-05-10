Сенатор Блюменталь: увольнение Коми грозит конституционным кризисом в США

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь считает, что увольнение директора ФБР Джеймса Коми грозит конституционным кризисом.
"Мы столкнулись с возможностью конституционного кризиса", — сказал Блюменталь в эфире СNN. Он сравнил действия президента Дональда Трампа с действиями президента Ричарда Никсона в 1973 году.
Никсон в разгар скандала о слежке за оппозицией, получившего название Уотергейт, уволил независимого прокурора по делу. Последовавшая реакция на те действия Никсона вынудила его уйти в отставку под угрозой импичмента.