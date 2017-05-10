Глава демократов в сенате обеспокоен увольнением Коми

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Глава демократов сената Чак Шумер заявил, что обеспокоен увольнением директора ФБР Джеймса Коми при расследовании "связей Трампа с РФ".

"Мы знаем, что ФБР изучало, сговорился ли предвыборный штаб Трампа с русскими, а это очень серьезное правонарушение. Пока ФБР ведет расследование, которое слишком близко подбирается к президенту, вызывает вопросы, что генпрокурор (Джефф) Сешнс, который самоустранился от "российского" расследования, играл роль в увольнении человека, возглавлявшего это расследование", — сказал Шумер в ходе пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

Коми ранее подтвердил, что ведет расследование, целью которого является установить, был ли "сговор" между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией. В Белом доме и в Кремле наличие подобных связей категорически опровергли.

Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора — главы министерства юстиции Джеффа Сешнса, сообщил ранее Белый дом.