Глава демократов в сенате обеспокоен увольнением Коми

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Глава демократов сената Чак Шумер заявил, что обеспокоен увольнением директора ФБР Джеймса Коми при расследовании "связей Трампа с РФ".
Коми ранее подтвердил, что ведет расследование, целью которого является установить, был ли "сговор" между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией. В Белом доме и в Кремле наличие подобных связей категорически опровергли.
Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора — главы министерства юстиции Джеффа Сешнса, сообщил ранее Белый дом.