Американские спецслужбы не знали заранее об увольнении Коми

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Спецслужбы США не знали заранее об увольнении директора ФБР Джеймса Коми, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на три высокопоставленных источника.

Во вторник президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.

Коми был назначен предыдущим президентом США Бараком Обамой в 2013 году на 10-летний срок, который он намеревался отработать полностью.

Бывший директор ФБР вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.