Экс-директор ЦРУ Хайден назвал "беспрецедентными" действия Джеймса Коми

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-директор ЦРУ Майкл Хайден назвал "беспрецедентными" действия уволенного директора ФБР Джеймса Коми, который в одностороннем порядке объявил о закрытии дела против Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного электронного сервера на госслужбе.

Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора — главы министерства юстиции Джеффа Сешнса, сообщил ранее Белый дом. В министерстве юстиции заявили, что Коми "узурпировал" полномочия генпрокурора, самостоятельно объявив о закрытии дела против Клинтон.

Хайден в эфире CNN напомнил, что Коми объявил о закрытии дела против Клинтон в июле 2016 года, не передав дело федеральным прокурорам и своему непосредственному начальнику — генпрокурору.

"Это очень спорно и беспрецедентно", — заявил Хайден.