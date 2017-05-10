В Мексике пять человек погибли при нападении на полицейских

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, в том числе один сотрудник полиции, в результате нападения на стражей порядка на севере Мексики, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее на этой неделе по меньшей мере 12 человек погибли в результате столкновений между двумя враждующими преступными группировками в мексиканском городе Рейноса.
До этого вспышки насилия происходили в Рейносе в конце апреля после ликвидации в столкновении с военными одного из лидеров наркокартеля "Залив" Хулиана Лойсы Салинаса. Приграничный с США штат Тамаулипас, где расположена Рейноса, является ареной противостояния двух мощных мексиканских картелей "Лос-Сетас" и "Залив" в контроле над поставками наркотиков в США.