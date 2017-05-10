Глава МИД Словакии: важно сохранить открытыми каналы коммуникации с Россией

ПРАГА, 10 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Каналы коммуникации с РФ, несмотря на различия во взглядах на мир, необходимо сохранить открытыми, заявил во вторник в Вашингтоне глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, передает братиславский портал Teraz.
Во время переговоров с советником вице-президента США по вопросам национальной безопасности Андреа Томпсон глава словацкого МИД выразил свою обеспокоенность развитием нынешней ситуации в западно-балканских странах.
"На западных Балканах сегодня мы являемся свидетелями ослабления проевропейских сил. Нам необходимо повысить свое влияние в регионе и активнее там действовать. Если мы так не сделаем, в оставленном нами пространстве начнут усиливаться действия иных игроков, свидетелями чего мы являемся уже сейчас. При этом ясно, что для данного региона не существует лучшей перспективы, нежели европейская", — сказал Лайчак.
Словацкий министр также проинформировал Томпсон о содержании своих переговоров с украинскими партнерами во время недавней поездки в Киев и их видении имплементации минских соглашений.