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В мире

Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Афинах

16:1909.05.2017
0800

АФИНЫ, 9 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Афинах, прошло в День Победы 9 мая в посольстве России в Греции; посол России Андрей Маслов передал ветеранам открытки с поздравлениями от президента России Владимира Путина, вручил памятные подарки и цветы.

Сейчас в Афинах проживают трое ветеранов Великой Отечественной войны — участники боевых действий Анна Бумбуриди и Георгий Канаки, который находится сейчас на лечении, а также жительница блокадного Ленинграда Вера Ломакина.

На торжественный прием в российское посольство были приглашены также национальный герой Греции Манолис Глезос, сорвавший фашистский флаг с Акрополя в мае 1941 года, и Циала Кантария – дочь Героя Советского Союза Мелитона Кантария, водрузившего Красное знамя над рейхстагом в Берлине в мае 1945 года.

На приеме присутствовали также политики, представители дипломатического корпуса и общественности.

"В этот священный для всех нас день, светлый праздник трудно найти какие-то новые слова, чтобы выразить наши чувства. Сегодня президент России Владимир Путин, выступая на торжественном приеме в Кремле, сформулировал самую суть величия нашей победы – если бы наша страна потерпела поражение в этой войне, то нас бы ждала участь не такая, как ждала другие страны Европы. По существу речь шла не просто о завоевании нашей страны, а об уничтожении нашего народа", — сказал посол РФ Маслов.

Дипломат отметил, что и в Греции проходят памятные мероприятия в честь победы над фашизмом.

"Сегодня мы видим, как во многих странах предпринимаются попытки фальсификации истории. Пытаются очернить нашу победу, исказить факты. К нашему большому удовлетворению, в Греции всего этого нет, поскольку наши страны и наши народы связывают вековые узы дружбы, общих цивилизационных ценностей, общей культуры. В эти дни… в Греции проходит большое число праздничных мероприятий – возлагаются цветы и венки к памятникам и могилам павших героев", — сказал Маслов.

По его словам, существенно расширилась география акции "Георгиевская ленточка", в Афинах и других городах Греции пройдут шествия "Бессмертного полка", вечером в Афинах пройдет торжественный концерт.

Посол пожелал ветеранам здоровья и счастья.

"Оставайтесь среди нас, и надеемся видеть вас на этих торжествах еще много-много лет. Спасибо вам!" – сказал Маслов.

Военный, военно-воздушный и военно-морской атташе полковник Сергей Демьянов сказал, что дело защиты Родины остается главной задачей Вооруженных сил России.

"Сегодняшний парад показал, что у нашего государства есть и силы, и средства для обеспечения обороны и безопасности", — сказал Демьянов.

Анна Бумбуриди, которая в годы войны была на фронте медсестрой, в беседе с корреспондентом РИА Новости вспомнила, как ее встречали в Политехническом университете в 2014 году – тогда сотни студентов скандировали "Честь и слава Красной армии" и устроили овацию в честь ветерана. По словам Бумбуриди, ее беспокоит то, что на Украине поднимает голову фашизм, что ветеранам в праздник не дали пройти по улицам Киева.

В Греции официально день победы над фашистской Германией не отмечается. Между тем, многие греки намерены принять участие в мероприятиях, которые организуют российские соотечественники в День Победы. Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним Второй благословил проведение праздничных мероприятий в честь 72-й годовщины Великой Победы над фашизмом в 1945 году и намерен принять участие в них.

"Бессмертный полк" пройдет в восьми городах Греции. Шествие "Бессмертного полка" в Афинах возглавит Циала Кантария. Что касается Манолиса Глезоса, то, по его словам, он приглашен на другие мероприятия, но постарается присутствовать на шествии "Бессмертного полка" и на концерте.

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