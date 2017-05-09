На Украине 9 мая пострадали восемь полицейских

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Число правоохранителей, пострадавших во время столкновений в День Победы на Украине, возросло до восьми, сообщила во вторник пресс-служба Национальной полиции страны.

Ранее первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой сообщил, что два сотрудника полиции пострадали в результате столкновений во время мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Также пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что полиция в Киеве возбудила дело по статье "хулиганство" в связи с действиями националистов.

"По оперативной информации, при обеспечении безопасности участников массовых мероприятий получили телесные повреждения восемь сотрудников полиции — по одному в Киеве и Запорожье, еще шестеро — в Днепре", — говорится в сообщении полиции.

Кроме того, правоохранители задержали за различные правонарушения около 50 человек, в основном, из-за использования запрещенной в стране символики. По данным пресс-службы, сотрудники полиции задержали одного человека в городе Днепр, 12 — в Одессе, по два — в Хмельницком и Чернигове, 25 участников акции были задержаны в Киеве.

Как отметили в пресс-службе, по состоянию на 13.00 мск возбуждено два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительных органов".

Украина без особой торжественности отпразднует 72-ю годовщины Победы над нацистской Германией: в этот день не запланировано ни традиционного военного парада, ни праздничного салюта. Официальные мероприятия ограничатся возложением цветов к могиле Неизвестного солдата и принятием присяги новобранцами украинской армии.

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