В Лондоне сотни почтили память погибших во Второй мировой войне

ЛОНДОН, 9 мая — РИА Новости. Сотни людей пришли во вторник к Советскому военному мемориалу у Имперского военного музея в Лондоне, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.
Мероприятие ежегодно проводит фонд "Советский мемориал" (Soviet Memorial Trust Fund), оргкомитет приглашает к участию в церемонии ветеранов, дипломатов из бывших союзных республик, представителей местных властей и простых граждан. Многие из них пришли в парк, где расположены музей и мемориал, с детьми.
"Сегодня мы вспоминаем людей, отдавших жизнь за победу, приблизивших ее", — сказал посол России в Великобритании Александр Яковенко, выступая на мероприятии. Он поблагодарил ветеранов за их подвиг, а участников церемонии — за то, что пришли почтить память погибших в войне.
"Большое спасибо вам за то, что вы помните", — добавил Яковенко. Представители посольства РФ во главе с послом в числе первых возложили венок к памятнику.
Специально к этому дню из России прибыла группа ветеранов.
В числе тех, кто пришел возложить венки и цветы к мемориалу —руководитель управы района (боро) Лондона Саутуарк Кат Виттэм, глава районной полиции Нил Койл, представители посольств Армении, Киргизии, Белоруссии, Туркмении.
В Лондоне в эти дни проходит целый ряд памятных мероприятий, во второй половине дня во вторник в центре столицы Великобритании состоится шествие в рамках акции "Бессмертный полк".
Мемориал и музей
Мемориал был открыт в Лондоне 9 мая 1999 года. Памятник работы российского скульптора Сергея Щербакова представляет собой трехметровый бронзовый монумент в виде склонившей голову женщины, над которой находится свободно подвешенный колокол, а у подножия монумента — гранитная плита со словами памяти на русском и английском языках.
В 1999 году мемориал открыл герцог Эдвард Кентский. С тех пор три раза в год у него проводятся памятные церемонии, приуроченные ко Дню памяти жертв Холокоста (27 января), Дню Победы (9 мая) и Поминальному воскресенью, когда Британия чтит память погибших в войнах (в середине ноября).
Сам Имперский военный музей был основан в 1917 и открыт в 1920 году в качестве национального военного музея, экспозиция была посвящена Первой мировой войне. Сейчас этой теме посвящен первый этаж монументального здания, на втором этаже расположены артефакты Второй мировой, которую музей пережил с трудом. Музей в войну был закрыт, и хотя большинство экспонатов пережили бомбежки, в январе 1941 года на одну из галерей здания упала немецкая бомба. Всего на музейный комплекс было сброшено около 40 бомб.
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© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПарад на Красной площади открыли знаменные группы Преображенского полка, которые под песню "Священная война" вынесли на Красную площадь государственный флаг России и знамя победы в Великой Отечественной войне.
Парад на Красной площади открыли знаменные группы Преображенского полка, которые под песню "Священная война" вынесли на Красную площадь государственный флаг России и знамя победы в Великой Отечественной войне.
В параде приняли участие более десяти тысяч военнослужащих всех родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Принимал парад министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
К участникам парада и зрителям обратился президент России Владимир Путин. "Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ", - сказал Путин на параде Победы.
Как отметил президент, "русский, российский солдат и сегодня, как во все времена, проявляя мужество и героизм, готов на любой подвиг, на любую жертву ради своей родины, ради своего народа".
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо словам Путина, уроки прошедшей войны призывают сохранять бдительность, и Вооруженные силы страны способны отразить любую потенциальную угрозу. Укреплять оборонный потенциал сегодня требует сама жизнь, подчеркнул президент.
По словам Путина, уроки прошедшей войны призывают сохранять бдительность, и Вооруженные силы страны способны отразить любую потенциальную угрозу. Укреплять оборонный потенциал сегодня требует сама жизнь, подчеркнул президент.
Военный парад традиционно открыли барабанщики Московского военно-музыкального училища министерства обороны России им. Халилова.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПосле прохождения знаменных групп знамени победы, государственного флага Российской Федерации и знамени Вооруженных сил России в сопровождении почетного караула трех видов вооруженных сил на Красную площадь вышли самые юные участники парада — рота Московского суворовского училища.
После прохождения знаменных групп знамени победы, государственного флага Российской Федерации и знамени Вооруженных сил России в сопровождении почетного караула трех видов вооруженных сил на Красную площадь вышли самые юные участники парада — рота Московского суворовского училища.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.
По площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗатем на площадь вышла колонна военной техники, которую возглавил лучший отечественный танк времен Великой Отечественной войны Т-34, за которым проследовали бронеавтомобили "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет", бронеавтомобили "Тайфун-М" и "Тайфун-К".
Затем на площадь вышла колонна военной техники, которую возглавил лучший отечественный танк времен Великой Отечественной войны Т-34, за которым проследовали бронеавтомобили "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет", бронеавтомобили "Тайфун-М" и "Тайфун-К".
На фото: один из парадных расчетов, состоящий из женщин-военнослужащих, которые одеты в новую форму - синий жакет, белую юбку и сапоги черного цвета.
Продолжили механизированную колонну боевые машины пехоты "Курганец-25" и БМП-3, танки Т-72Б3 и Т-14 "Армата".
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкШествие продолжили самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", ракетные комплексы "Искандер-М", всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2". На фото: самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С".
Шествие продолжили самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", ракетные комплексы "Искандер-М", всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2". На фото: самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С".
Впервые на Красной площади колонна расчета ПВО в Арктике - зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА". На фото: зенитно-ракетный комплекс "Тор М2".
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанк"Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА" выполнены на базе двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30 и приспособлены для передвижения в условиях абсолютного отсутствия дорог и низких температур. На фото: подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с РС-24.
"Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА" выполнены на базе двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30 и приспособлены для передвижения в условиях абсолютного отсутствия дорог и низких температур. На фото: подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с РС-24.
Замкнули колонну военной техники перспективные боевые машины пехоты на платформе "Бумеранг".
Также в военном параде на Красной площади приняли участие боевые машины пехоты на базе платформы ВПК-7829 "Бумеранг".
Воздушную часть Парада Победы в Москве отменили из-за плохой погоды. На фото: зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф".