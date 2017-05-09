В Лондоне сотни почтили память погибших во Второй мировой войне

ЛОНДОН, 9 мая — РИА Новости. Сотни людей пришли во вторник к Советскому военному мемориалу у Имперского военного музея в Лондоне, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

Мероприятие ежегодно проводит фонд "Советский мемориал" (Soviet Memorial Trust Fund), оргкомитет приглашает к участию в церемонии ветеранов, дипломатов из бывших союзных республик, представителей местных властей и простых граждан. Многие из них пришли в парк, где расположены музей и мемориал, с детьми.

"Сегодня мы вспоминаем людей, отдавших жизнь за победу, приблизивших ее", — сказал посол России в Великобритании Александр Яковенко, выступая на мероприятии. Он поблагодарил ветеранов за их подвиг, а участников церемонии — за то, что пришли почтить память погибших в войне.

"Большое спасибо вам за то, что вы помните", — добавил Яковенко. Представители посольства РФ во главе с послом в числе первых возложили венок к памятнику.

Специально к этому дню из России прибыла группа ветеранов.

В числе тех, кто пришел возложить венки и цветы к мемориалу —руководитель управы района (боро) Лондона Саутуарк Кат Виттэм, глава районной полиции Нил Койл, представители посольств Армении, Киргизии, Белоруссии, Туркмении.

В Лондоне в эти дни проходит целый ряд памятных мероприятий, во второй половине дня во вторник в центре столицы Великобритании состоится шествие в рамках акции "Бессмертный полк".

Мемориал и музей

Мемориал был открыт в Лондоне 9 мая 1999 года. Памятник работы российского скульптора Сергея Щербакова представляет собой трехметровый бронзовый монумент в виде склонившей голову женщины, над которой находится свободно подвешенный колокол, а у подножия монумента — гранитная плита со словами памяти на русском и английском языках.

В 1999 году мемориал открыл герцог Эдвард Кентский. С тех пор три раза в год у него проводятся памятные церемонии, приуроченные ко Дню памяти жертв Холокоста (27 января), Дню Победы (9 мая) и Поминальному воскресенью, когда Британия чтит память погибших в войнах (в середине ноября).

Сам Имперский военный музей был основан в 1917 и открыт в 1920 году в качестве национального военного музея, экспозиция была посвящена Первой мировой войне. Сейчас этой теме посвящен первый этаж монументального здания, на втором этаже расположены артефакты Второй мировой, которую музей пережил с трудом. Музей в войну был закрыт, и хотя большинство экспонатов пережили бомбежки, в январе 1941 года на одну из галерей здания упала немецкая бомба. Всего на музейный комплекс было сброшено около 40 бомб.

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