Полиция в Харькове проверяет информацию о минировании центральной площади

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о минировании центральной площади в городе Харьков, на время проверки закрыты ближайшие станции метро, сообщает во вторник пресс-служба управления полиции Харьковской области.

"Девятого мая около 12:00 (совпадает с мск) в дежурную часть Шевченковского отдела полиции поступило сообщение о том, что на площади Свободы прозвучат взрывы… На месте работают специалисты взрывотехнического управления Харьковской полиции и следственно-оперативные группы", — говорится в сообщении.

Как отмечается, ближайшие станции метро временно закрыты для пассажиров.