На Украине в Днепре возле памятника Славы произошла потасовка

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Потасовка произошла возле памятника Вечной славы в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск), в результате которой пострадали 12 человек, сообщила РИА Новости заместитель начальника отдела коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области Украины Ольга Кузнецова.
По словам Кузнецовой, потасовка возникла в момент, когда первая из колонн демонстрантов — представителей Социалистической партии, которая подходила к монументу Вечной славы — отказалась по требованию других участников акции выбросить политическую символику, под которой они шли.
"Четыре пострадавших обратились сразу за помощью в скорую, им предоставили помощь, и они сразу ушли. Еще двое обратились в больницу. Также пострадали шесть полицейских, двое из них обратились в больницу, так как им в глаза неизвестными людьми был распылен газ", — сказала Кузнецова. Она добавила, что все потасовки уже прекращены.
Кроме того, по информации заместителя начальника отдела коммуникации Нацполиции, на пунктах предварительного досмотра правоохранители изъяли запрещенные на митингах средства, в частности четыре пистолета, четыре перочинных ножа. Также были изъяты разводной гаечный ключ, шило, пилочка для ногтей и газовый баллончик.
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В Днепре возле Памятника Славы произошел конфликт:https://t.co/9UrXrWVcTB#новости#Днепр #драка pic.twitter.com/08DO6ADRN1— INFOKAVA.com (@INFOKAVA) 9 мая 2017 г.