На Украине в Днепре возле памятника Славы произошла потасовка

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Потасовка произошла возле памятника Вечной славы в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск), в результате которой пострадали 12 человек, сообщила РИА Новости заместитель начальника отдела коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области Украины Ольга Кузнецова.

Украина во вторник празднует День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Ранее местные СМИ сообщали, что в Днепре у памятника Славы избили около 20 участников военной операции в Донбассе. По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции убрать флаги с коммунистической символикой.

По словам Кузнецовой, потасовка возникла в момент, когда первая из колонн демонстрантов — представителей Социалистической партии, которая подходила к монументу Вечной славы — отказалась по требованию других участников акции выбросить политическую символику, под которой они шли.

"Четыре пострадавших обратились сразу за помощью в скорую, им предоставили помощь, и они сразу ушли. Еще двое обратились в больницу. Также пострадали шесть полицейских, двое из них обратились в больницу, так как им в глаза неизвестными людьми был распылен газ", — сказала Кузнецова. Она добавила, что все потасовки уже прекращены.

Кроме того, по информации заместителя начальника отдела коммуникации Нацполиции, на пунктах предварительного досмотра правоохранители изъяли запрещенные на митингах средства, в частности четыре пистолета, четыре перочинных ножа. Также были изъяты разводной гаечный ключ, шило, пилочка для ногтей и газовый баллончик.

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