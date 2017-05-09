В Одессе портрет Шухевича спровоцировал драку

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Портрет лидера Украинской повстанческой армии* Романа Шухевича спровоцировал драку в День Победы в Одессе, сообщает местное издание "Думская".

"Не обошлось без провокаций в День Победы. Бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко принес на Аллею Славы портрет украинского героя-националиста Романа Шухевича", — говорится в сообщении.

Как отмечается, это многим не понравилось, в результате чего завязалась драка. Полиция вмешалась в конфликт и задержала одного из участников потасовки.

Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов*. УПА действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.