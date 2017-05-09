Полиция на Украине задержала 45 человек за нарушение порядка 9 мая

КИЕВ, 9 мая – РИА Новости. Полиция задержала 45 человек на Украине за нарушение общественного порядка в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня победы, из них 25 человек — в Киеве, заявил во вторник первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"Всего по стране задержаны 45 человек", — сказал Яровой на брифинге.

Вместе с тем, по словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, в Киеве задержаны 25 человек.

"Двадцать четыре человека были задержаны. Возбуждено уголовное дело… по (статьям) "сопротивление работникам полиции" и "хулиганство"… Кроме того, был задержан один человек с баннером с георгиевской лентой", — заявил Крищенко.