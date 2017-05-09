Военный парад в Дня Победы состоялся на центральной площади в Тирасполе

ТИРАСПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости, Владимир Сандуца. Военный парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 73-й годовщины освобождения территории Приднестровья от немецко-румынских захватчиков состоялся в Тирасполе на центральной площади имени Александра Суворова.

С приветствием к участникам парада и зрителям обратился президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.

"Сегодняшние наши успехи в мирном труде и созидании — это лучший подарок и достойная память от детей, внуков и правнуков участников Великой Отечественной войны — наследников Победы своим героическим предкам", — сказал президент.

По его словам, очень ценно и значимо участие в параде военнослужащих Оперативной группы российских войск (ОГРВ). "В 1992 году после 47 лет мирной жизни, начавшейся после освобождения от немецко-фашистских, румынских захватчиков и оккупантов, на нашу землю вновь пришла война. И только русский солдат смог остановить агрессию против Приднестровской Молдавской Республики", — отметил Красносельский.

Открыл парад легендарный танк Т-34 с точной копией Знамени Победы.

Затем по площади, чеканя шаг, прошли девять парадных расчетов минобороны, МВД и комитета госбезопасности ПМР, а также военнослужащие ОГРВ.

Военнослужащие роты почетного караула минобороны ПМР представили собравшимся на площади Суворова плац-парад.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>