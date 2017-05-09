В Киеве российские дипломаты возложили цветы к памятнику генералу Ватутину

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Дипломаты посольства России в Киеве в День победы возложили цветы к памятнику генералу Николаю Ватутину, так как у памятника Неизвестному солдату проходили официальные мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.

В 10.00 (совпадает с мск) президент Украины Петр Порошенко и другие руководители страны возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату.

"Правоохранительные органы не допустили (дипломатов — ред.), сославшись на проведение охранных мероприятий. Но в результате мы все таки отдали дань памяти участникам Великой отечественной войны и возложили венки к памятнику освободителю Киева Николаю Ватутину", — сообщили в пресс-службе посольства.

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