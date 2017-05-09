Меркель запретит в Германии агитацию за введение смертной казни в Турции

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что запретит агитацию на территории немецкого государства в пользу восстановления смертной казни в Турции в случае поступления соответствующего запроса от турецких политиков.
Как заявила канцлер в интервью радиостанции WDR 5, конкретных запросов на проведения подобных выступлений еще не поступало. Однако если этот вопрос поднимется, то Германия откажет. Меркель отметила, что "в Турции эта тема уже обсуждалась".
"Необходимо ясно обозначить, что разрешения на обсуждение вопросов, которые мы полностью отвергаем, как, например, в случае со смертной казнью, на немецкой земле не будет дано", — заявила она.
В апреле конституционный референдум в Турции закончился победой сторонников перехода с парламентской на президентскую форму правления. Ожидается, что с новыми полномочиями глава государства может провести в Турции референдум о восстановлении смертной казни.