Меркель запретит в Германии агитацию за введение смертной казни в Турции

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что запретит агитацию на территории немецкого государства в пользу восстановления смертной казни в Турции в случае поступления соответствующего запроса от турецких политиков.

Ранее официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт сообщил, что если Турция решит провести референдум о восстановлении в стране смертной казни, на территории Германии голосование по этому вопросу будет запрещено.

Как заявила канцлер в интервью радиостанции WDR 5, конкретных запросов на проведения подобных выступлений еще не поступало. Однако если этот вопрос поднимется, то Германия откажет. Меркель отметила, что "в Турции эта тема уже обсуждалась".

"Необходимо ясно обозначить, что разрешения на обсуждение вопросов, которые мы полностью отвергаем, как, например, в случае со смертной казнью, на немецкой земле не будет дано", — заявила она.

В апреле конституционный референдум в Турции закончился победой сторонников перехода с парламентской на президентскую форму правления. Ожидается, что с новыми полномочиями глава государства может провести в Турции референдум о восстановлении смертной казни.