В Эстонии призвали запретить негражданам голосовать на местных выборах

ТАЛЛИН, 9 мая — РИА Новости, Николай Адашкевич. Оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) подготовила законопроект, согласно которому право голоса на выборах в местные органы самоуправления должно быть только у граждан Эстонии, сообщила во вторник пресс-служба EKRE.

Эстонское законодательство не разрешает лицам, не имеющим эстонского гражданства, а проживающим в стране с видом на жительство, выбирать депутатов парламента, но они могут принимать участие в муниципальных выборах.

По словам лидера парламентской фракции EKRE Мартина Хельме, до сих пор действующая система, когда голосовать на муниципальных выборах могут все проживающие в Эстонии на основании вида на жительство лица, не сделала местные самоуправления лучше.

"Скорее наоборот. Есть самоуправления, в которых у власти находятся силы, которые представляют интересы владельцев серых паспортов (неграждан) или граждан других государств, и это несет собой опасность Эстонии и ее культуре. Во-вторых, необходимо учитывать растущую иммиграцию в Эстонию. По данным Регистра народонаселения, в прошлом году в Эстонию переехали свыше 6 тысяч иностранцев. В их числе около тысячи русских, свыше тысячи украинцев, более 100 нигерийцев и примерно столько же граждан Индии", — сказал Хельме.

Глава фракции считает, что у мигрантов отсутствует связь с эстонской культурой и поэтому они не должны иметь права высказывать мнение по вопросам, касающимся будущего Эстонии. "Если мигранты хотят решать будущее Эстонии, то они должны уважать эстонское государство и народ, выучить эстонский язык и сдать экзамен на гражданство", — заявил Хельме.

В Эстонии, как и в Латвии, после объявления независимости в 1991 году гражданство республики получили не все жители. Гражданами стали только те люди, чьи родители или они лично проживали в стране до 1940 года. Остальные получают гражданство в порядке натурализации. Для этого необходимо сдать письменный и устный экзамен на знание государственного языка.

В последние годы Эстония неоднократно подвергалась критике со стороны России и международных организаций за большое число "неграждан" в стране. Всего в Эстонии проживают 1,3 миллиона человек, примерно 84% которых составляют граждане этой страны. Число жителей Эстонии, имеющих гражданство РФ, составляет более 100 тысяч человек, еще около 90 тысяч человек не имеют никакого гражданства.