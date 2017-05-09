В НКР заявили о 65 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (357)

ЕРЕВАН, 9 мая — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило во вторник о 65 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.

"Восьмого мая и в ночь на 9 мая вооруженные силы Азербайджана 65 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 970 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. На южном участке линии соприкосновения противник применил также 60-миллиметровые минометы и станковые автоматические гранатометы", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, передовые подразделения Армии обороны НКР прибегли к ответным действиям и продолжили нести боевое дежурство.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>