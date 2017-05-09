В Бельгии почтили память погибших советских воинов

БРЮССЕЛЬ, 9 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Центральным событием в День Победы в Брюсселе стало возложение венков к могилам советских военнопленных и участников бельгийского Сопротивления на центральном кладбище в коммуне Эвер, передает корреспондент РИА Новости.

В церемонии приняли участие посол России в Бельгии Александр Токовинин, постоянный представитель РФ при Евросоюзе и Евратоме Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко, а также послы и дипломаты стран СНГ, государств-участников антигитлеровской коалиции, стран Центральной и Восточной Европы, представители генерального штаба министерства обороны Бельгии и мэрии Брюсселя.

По традиции венки и цветы возлагают также представители Русской православной церкви, руководители организаций ветеранов бельгийского Сопротивления, руководители организаций российских соотечественников, работники российских загранучреждений, учащиеся школы при посольстве России в Бельгии.

Акции памяти, помимо Брюсселя, проводятся в День Победы еще на 45 кладбищах Бельгии. В Бельгии похоронены около 350 советских граждан, в основном военнопленные или граждане СССР, которые во время войны были вывезены для работы в угольных шахтах Валлонии. Многие из них бежали из плена и присоединялись к отрядам бельгийского Сопротивления.

В память о погибших в Бельгии советских воинах и гражданах духовенство епархии Русской православной церкви совершает панихиды в храмах и на военных кладбищах. Поминальные богослужения проводятся в Брюсселе, Льеже, Намюре, Монсе, Генке, Берингене и других городах.