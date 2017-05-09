Глава Таджикистана отметил возросшую ценность Победы в нынешних условиях

ДУШАНБЕ, 9 мая — РИА Новости, Лидия Исамова. Великая победа — результат дружбы, совместной борьбы и высший образец патриотизма различных народов и наций во имя защиты Родины и свободы, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на торжественном митинге перед началом военного парада по случаю 72-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"Великая Победа — результат дружбы, совместной борьбы и является высшим образцом патриотизма различных народов и наций во имя защиты Родины и свободы, и с годами в условиях все большего роста нестабильности в различных регионах мира возрастает ее ценность и значимость", — сказал он.

Рахмон заявил, что празднование Дня Победы над фашизмом еще раз требует от мирового сообщества стремления к укреплению дружественных связей, взаимодействию и сотрудничеству, расширению связей между народами и странами как основному условию защиты мира, стабильности, устройства мирной и спокойной жизни народов планеты.

"Особенно в неспокойных и крайне сложных условиях сегодняшнего мира, в котором новые угрозы приобретают невиданный размах и вызывают серьезную озабоченность у населения планеты. На пути борьбы против современных угроз, в том числе экстремизма и терроризма, национализма и расизма, других опасных явлений важным считается агитация и пропаганда мира, стабильности, дружбы, сотрудничества, доблести и храбрости сынов Родины", — сказал он.

По его словам, "сегодняшняя ситуация на планете крайне сложна и запутана по сравнению с другими периодами, и противостоять современным угрозам возможно лишь посредством доброй воли народов мира и совместными усилиями".

Отдельно Эмомали Рахмон поздравил с Днем Победы "уважаемых гостей, военнослужащих Вооруженных сил нашего стратегического партнера — Российской Федерации". В военном параде, перед которым состоялось возложение венков к Вечному огню у Мемориала воинов, отдавших свои жизни в Великой Отечественной войне, приняли участие свыше 2 тысяч военнослужащих Минобороны, Госкомитета нацбезопасности, МВД, погранвойск, Национальной гвардии и представителей других правоохранительных структур страны.

Также в параде приняли участие и 110 военнослужащих 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Над Парком Победы по время парада на низкой высоте церемониальным строем пролетели четыре штурмовика Су-25СМ российской военной авиации. На мероприятии присутствовали послы зарубежных стран, аккредитованные в Таджикистане, представители международных организаций – ООН, ОБСЕ и ЕС, ветераны, школьники и студенты.