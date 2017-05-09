В Киеве взяли под охрану район, где запланированы мероприятия в День Победы

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Сотрудники украинской полиции и Национальной гвардии взяли под усиленную охрану территорию в районе Парка Вечной славы в центре Киева, где во вторник запланированы массовые мероприятия по случаю Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, по бокам проезжей части вдоль всей улицы стоят военнослужащие с украинскими флагами, таким образом образовав живой коридор от станции метро до Парка славы. В то же время людей на улице немного. Большинство из них собрались на площади у метро.