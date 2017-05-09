В Киеве взяли под охрану район, где запланированы мероприятия в День Победы

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Сотрудники украинской полиции и Национальной гвардии взяли под усиленную охрану территорию в районе Парка Вечной славы в центре Киева, где во вторник запланированы массовые мероприятия по случаю Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.

Вдоль улицы Ивана Мазепы, которая ведет от станции метро "Арсенальная" к Парку Вечной славы, находятся сотрудники полиции и Нацгвардии. При этом движение автотранспорта на этом участке дороги перекрыто, со стороны метро установлены металлоискатели, правоохранители пропускают людей после досмотра личных вещей.

Кроме того, по бокам проезжей части вдоль всей улицы стоят военнослужащие с украинскими флагами, таким образом образовав живой коридор от станции метро до Парка славы. В то же время людей на улице немного. Большинство из них собрались на площади у метро.