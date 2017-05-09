В Донецке более десяти тысяч человек празднуют День Победы

ДОНЕЦК, 9 мая — РИА Новости. Парад в честь 72-й годовщины Великой Победы начался в Донецке, по центральной улице города от площади имени Ленина проходят парадные расчеты, на празднике присутствуют более 10 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости.
"Сейчас количество зрителей, по предварительным подсчетам, — более 10 тысяч человек. Все проходит по плану. Внештатных ситуаций не фиксировалось", — сказал РИА Новости представитель МВД ДНР.
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.