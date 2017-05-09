Атамбаев: День Победы 1945 года останется в памяти жителей Киргизии навечно

БИШКЕК, 9 мая — РИА Новости. Изнурительные годы Великой Отечественной войны и День Победы останутся в памяти народа Киргизии навечно, заявил во вторник во время митинга-реквиема, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне президент республики Алмазбек Атамбаев.
Президент Киргизии напомнил, что в годы Великой Отечественной войны почти каждый мужчина-киргизстанец был призван на фронт и больше трети из них не вернулись с полей сражений. "За стойкость, мужество, героизм и отвагу, проявленные в боях против захватчиков, свыше 150 тысяч бойцов и командиров из Киргизстана были награждены орденами и медалями, 74 было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, а 22 наших земляка стали полными кавалерами ордена Славы", — отметил он.
Атамбаев выразил сожаление, что "в последние годы в России все громче слышны голоса тех, кто разжигает ксенофобию, вражду между нашими братскими народами" и призвал "бороться с любыми проявлениями расизма и ксенофобии". "Наш народ помнит свои корни и всегда будет рядом с братской Россией, в том числе и в трудные для нее дни, как это мы уже показали в годы Великой Отечественной войны", — отметил он.