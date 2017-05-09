США
9.059 мая09:09МСК
USD58.54+0.97
EUR64.24+1.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Атамбаев: День Победы 1945 года останется в памяти жителей Киргизии навечно

Сюжет:
День Победы - 2017 (23)
08:4809.05.2017
(обновлено: 08:57 09.05.2017)
0450
© РИА Новости . Табылды КадырбековПерейти в фотобанкПрезидент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фотоПрезидент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк

БИШКЕК, 9 мая — РИА Новости. Изнурительные годы Великой Отечественной войны и День Победы останутся в памяти народа Киргизии навечно, заявил во вторник во время митинга-реквиема, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне президент республики Алмазбек Атамбаев.

Морские пехотинцы во время боя в Севастополе во время Великой Отечественной войны. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
"В истории нашей Родины есть события, которые мы будем помнить всегда. И наши потомки, я уверен, будут помнить. Они не забываются и живут в наших сердцах вечно. Таковыми для нашего народа стали долгие и изнурительные четыре года Великой Отечественной войны и, конечно же, долгожданный День Победы — 9 Мая 1945 года", — сказал Атамбаев.

Президент Киргизии напомнил, что в годы Великой Отечественной войны почти каждый мужчина-киргизстанец был призван на фронт и больше трети из них не вернулись с полей сражений. "За стойкость, мужество, героизм и отвагу, проявленные в боях против захватчиков, свыше 150 тысяч бойцов и командиров из Киргизстана были награждены орденами и медалями, 74 было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, а 22 наших земляка стали полными кавалерами ордена Славы", — отметил он.

Женщина плачет на развалинах родного села, сожженного фашистами во время Великой Отечественной войны
© РИА Новости . Олег Кнорринг
Перейти в фотобанк
Минобороны опубликовало документы о зверствах фашистов в годы ВОВ
Президент республики подчеркнул, что во время войны сотни тысяч эвакуированных из России, Украины и Беларуси, а также депортированных граждан нашли приют и заботу в Киргизии. "Простые киргизские семьи делились с ними последним куском хлеба и одеждой. Многие беженцы на всю жизнь обрели в краю Ала-Тоо свою вторую Родину, дети-сироты — новых родителей. Фашизм был побежден благодаря совместным усилиям многих народов мира, но в первую очередь, конечно же, благодаря мужеству и героизму народов 15 республик Советского Союза, их сплоченности и воинскому братству", — заявил он.

Атамбаев выразил сожаление, что "в последние годы в России все громче слышны голоса тех, кто разжигает ксенофобию, вражду между нашими братскими народами" и призвал "бороться с любыми проявлениями расизма и ксенофобии". "Наш народ помнит свои корни и всегда будет рядом с братской Россией, в том числе и в трудные для нее дни, как это мы уже показали в годы Великой Отечественной войны", — отметил он.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена