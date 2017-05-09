Экс-лидер UKIP рассказал о перспективах политики Макрона

ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Политика избранного президента Франции Эммануэля Макрона может привести к победе лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на выборах в 2022 году, заявил РИА Новости бывший глава Партии независимости Великобритании Найджел Фарадж.

"Макрон предлагает еще пять лет неудач, больше власти ЕС, продолжение открытых границ", — сказал Фарадж. Он добавил, что Ле Пен "может выиграть в 2022 году".

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, свидетельствуют данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).