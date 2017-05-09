СМИ: Аббас считает, что в отношениях между Россией и США есть "сближение"

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас считает, что в отношениях между Россией и США есть "кое-какое сближение", передает телеканал RT Arabic.

"Мы хотим использовать даже минимальное взаимопонимание между русскими и американцами. Однако мы не хотим играть на противоречиях между ними. Я не считаю, что сейчас есть такие противоречия. Сейчас отношения между США и Россией, возможно, несколько иные, чем были раньше", — сказал Аббас. "Я думаю, что есть кое-какое сближение. До сих пор не проявились его черты, но оно существует за кулисами", — добавил глава ПНА.

Третьего мая Аббас встречался с президентом США Дональдом Трампом. Ранее посол Палестины заявил РИА Новости, что Аббас планирует приехать в Россию 11 мая. Как заявил Аббас, "нет никакой связи" между его визитами в Москву и Вашингтон.