Полиция не уточняет причину спецоперации на Северном вокзале в Париже

ПАРИЖ, 9 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Представитель префектуры полиции французской столицы подтвердил в беседе с корреспондентом РИА Новости проведение спецоперации на Северном вокзале в Париже, однако отказался назвать причину.

"Да, сейчас действительно проводится операция на (Северном) вокзале. Причины для вмешательства полицейских я вам назвать не могу", — сказал собеседник агентства.

Ранее ночью стало известно о проведении спецоперации на Северном вокзале в Париже. Французские СМИ сообщают, что полиция ведет поиски "трех мужчин, представляющих опасность", которые могли прибыть на вокзал в одном из скоростных поездов. Речь якобы идет о троих мужчинах, ориентировки на задержание которых были выпущены в минувшую пятницу.

В субботу представитель Национальной полиции Франции сообщил РИА Новости, что в преддверии второго тура выборов главы государства были выпущены ориентировки на трех человек, подозреваемых в подготовке теракта в стране. По словам собеседницы агентства, речь идет о двух гражданах Бельгии Биляле аль-Маркори и Тарике Джадауне, а также о гражданине Афганистана Забиулле Сарвари.

К настоящему моменту не сообщается, стали ли именно эти мужчины причиной переполоха на Северном вокзале в ночь на вторник.