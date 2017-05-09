СМИ: Аббас заявил, что посетит сектор Газа, когда ХАМАС "решит проблему"

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас сообщил, что посетит сектор Газа, когда исламистское движение ХАМАС "решит проблему", передает телеканал RT Arabic.
"Мы надеемся, что ХАМАС откажется от этого правительства, которое оно сформировало, чтобы таким шагом позволить правительству национального единства… найти взаимопонимание и согласие с ХАМАС относительно выполнения этим правительством своих обязанностей в секторе Газа", — добавил глава ПНА.
Кроме того, Аббас заявил, что новый документ ХАМАС, который фактически признал границы 1967 года, но отказался признавать Израиль, "полон противоречий и не является четким и понятным". "Мы в 1988 году приняли четкие решения, в которых мы все признаем международное право… Если что-то убрать из этого документа, то люди уже не будут его принимать и серьезно рассматривать его ни на палестинском, ни на международном уровне", — сказал Аббас.