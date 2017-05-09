СМИ: Аббас заявил, что посетит сектор Газа, когда ХАМАС "решит проблему"

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас сообщил, что посетит сектор Газа, когда исламистское движение ХАМАС "решит проблему", передает телеканал RT Arabic.

"Я приеду в сектор Газа, когда ХАМАС решит проблему. Но ХАМАС еще больше усложнило проблему, когда объявило о создании нового правительства… Это обстоятельство очень сильно усложнило весь процесс", — сказал Аббас.

"Мы надеемся, что ХАМАС откажется от этого правительства, которое оно сформировало, чтобы таким шагом позволить правительству национального единства… найти взаимопонимание и согласие с ХАМАС относительно выполнения этим правительством своих обязанностей в секторе Газа", — добавил глава ПНА.

Кроме того, Аббас заявил, что новый документ ХАМАС, который фактически признал границы 1967 года, но отказался признавать Израиль, "полон противоречий и не является четким и понятным". "Мы в 1988 году приняли четкие решения, в которых мы все признаем международное право… Если что-то убрать из этого документа, то люди уже не будут его принимать и серьезно рассматривать его ни на палестинском, ни на международном уровне", — сказал Аббас.