В Париже поезда метро проезжают без остановок Северный вокзал

ПАРИЖ, 9 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Поезда парижского метро и интегрированные в городскую транспортную систему электрички RER проезжают без остановок Северный вокзал в Париже, где проводится полицейская спецоперация.

Согласно сообщениям, размещенным в официальных аккаунтах в Twitter ветки B системы RER и пятой линии парижского метро, "в качестве меры предосторожности" остановка на Северном вокзале осуществляться не будет. Ранее ночью парижская полиция сообщила о проведении спецоперации на Северном вокзале.

00:45, l'arrêt n'est pas marqué à Gare du Nord (mesure de sécurité) #RERB — RER B (@RERB) 8 мая 2017 г.

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Французские СМИ сообщают, что полиция ведет поиски "троих мужчин, представляющих опасность", которые могли прибыть на вокзал в одном из скоростных поездов. Речь якобы идет о троих мужчинах, ориентировки на задержание которых были выпущены в минувшую пятницу.

Ранее в минувшую субботу представитель Национальной полиции Франции сообщил РИА Новости, что в преддверии второго тура выборов главы государства были выпущены ориентировки на трех человек, подозреваемых в подготовке теракта в стране. По словам собеседницы агентства, речь идет о двух гражданах Бельгии Биляле аль-Маркори и Тарике Джадауне, а также о гражданине Афганистана Забиулле Сарвари.

К настоящему моменту не сообщается, стали ли именно эти мужчины причиной переполоха на Северном вокзале в ночь на вторник.