В Париже поезда метро проезжают без остановок Северный вокзал

ПАРИЖ, 9 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Поезда парижского метро и интегрированные в городскую транспортную систему электрички RER проезжают без остановок Северный вокзал в Париже, где проводится полицейская спецоперация.
Согласно сообщениям, размещенным в официальных аккаунтах в Twitter ветки B системы RER и пятой линии парижского метро, "в качестве меры предосторожности" остановка на Северном вокзале осуществляться не будет. Ранее ночью парижская полиция сообщила о проведении спецоперации на Северном вокзале.
00:45, l'arrêt n'est pas marqué à Gare du Nord (mesure de sécurité) #RERB— RER B (@RERB) 8 мая 2017 г.
Французские СМИ сообщают, что полиция ведет поиски "троих мужчин, представляющих опасность", которые могли прибыть на вокзал в одном из скоростных поездов. Речь якобы идет о троих мужчинах, ориентировки на задержание которых были выпущены в минувшую пятницу.
К настоящему моменту не сообщается, стали ли именно эти мужчины причиной переполоха на Северном вокзале в ночь на вторник.