Рябков заявил о проблемах с дипломатической недвижимостью в США

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о сохранении больших проблем в вопросах дипломатической недвижимости в двусторонних отношениях РФ и США.

В понедельник Рябков провел встречу с замгоссекретаря США Томасом Шенноном в Нью-Йорке.

Рябков рассказал РИА Новости, что на встрече "тематические блоки включали деятельность дипломатических и консульских представительств в обеих странах, включая проблематику дипнедвижимости".

"Здесь сохраняются большие проблемы. К сожалению, здесь мы не подвинулись", — отметил высокопоставленный дипломат.