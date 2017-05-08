Экс-главы разведки и минюста США отрицают причастность к утечкам

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер и бывшая исполняющая обязанности генпрокурора — главы минюста США Салли Йейтс заявили на слушаниях в конгрессе в понедельник, что они не были источниками утечек относительно президента Дональда Трампа и его окружения.

Сенатор-республиканец Чак Грассли спросил обоих на слушаниях в сенате, рассекречивали ли спецслужбы информацию о Трампе и его сотрудниках, были ли они анонимными источниками, "сливавшими" информацию в СМИ и просили ли об утечках других сотрудников. На все эти вопросы Клэппер и Йейтс ответили отрицательно.

При этом Клэппера спросили, распоряжался ли он раскрыть информацию о материалах слежки, полученных в отношении гражданина США или члена конгресса. Клэппер заявил, что давал такое распоряжение "в одном случае", но отказался сказать, о чем идет речь.

ФБР расследует предполагаемые связи предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа с Россией, которые опровергли и в Кремле, и в Белом доме. Также ФБР вело расследование в отношении побежденного соперника Трампа Хиллари Клинтон из-за использования ею в бытность госсекретарем частного почтового сервера.

Ход расследования в отношении Трампа подробнейшим образом освещается в американских СМИ с неизменной ссылкой на источники, близкие к расследованию или знакомые с его ходом.

В частности, утекло в прессу содержание закрытых брифингов разведки для президента, предположения ФБР об общении сотрудников Трампа с гражданами России, факт слежки ФБР за сотрудниками Трампа в ходе предвыборной кампании — эту слежку в комитете палаты представителей конгресса по разведке назвали непреднамеренной и законной.

Также республиканцы подозревали экс-советника бывшего президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс в том, что она в нарушение закона обнародовала внутри спецслужб имена сотрудников Трампа, подвергшихся слежке.

ФБР до настоящего времени не объявляло о каких-либо мерах против авторов утечек.

Ранее США обвиняли Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.