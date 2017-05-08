Белый дом подтвердил, что Обама предупреждал Трампа относительно Флинна

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом подтверждает, что экс-президент Барак Обама предупреждал Дональда Трампа относительно Майкла Флинна, которого Трамп назначил своим советником по национальной безопасности, но вскоре уволил, заявил журналистам пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

Обама "дал понять, что он не фанат генерала Флинна", заявил Спайсер. "Президент Обама выразил некоторую обеспокоенность относительно генерала Флинна, но это не было сюрпризом, потому что этот парень (Флинн — ред.) достаточно громко критиковал предыдущую администрацию. Так что это не было чем-то шокирующим", — добавил пресс-секретарь.

На вопрос, почему Трамп не внял совету Обамы, Спайсер поинтересовался, что предыдущая администрация сделала для того, чтобы подкрепить подозрения относительно Флинна. "Что они сделали помимо того, что заявили в своих комментариях, что он им не нравится?" — спросил Спайсер. Он напомнил, что Флинн работал в администрации Обамы и та же администрация дала ему допуск к секретным материалам.

Генерал-лейтенант Флинн в 2012–2014 годах занимал должность начальника Разведывательного управления министерства обороны США, а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента США. Он ушел в отставку на фоне обвинений, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.

После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.