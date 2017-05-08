МИД Мексики беспокоит запрет "городов-убежищ" в Техасе

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Мексики выразило обеспокоенность в связи с решением губернатора американского штата Техас запретить "города-убежища".

"Министерство иностранных дел сожалеет о принятии закона SB4 в связи с негативными последствиями, с которыми может столкнуться мексиканское сообщество и выходцы из Мексики, которые живут или посещают США", — говорится в заявлении МИД.

Мексиканское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что "обеспокоено" подписанием данного законопроекта, так как его положения "могут нанести вред правам мексиканцев".

Ранее губернатор американского штата Техас Грег Эббот подписал закон, который запрещает "города-убежища" для беженцев, а также позволяет сотрудникам полиции узнавать иммиграционный статус у любого человека, которого они останавливают.