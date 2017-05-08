СМИ: Обама предупреждал Трампа не брать на работу генерала Флинна

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама предупреждал своего преемника Дональда Трампа о том, что ему не стоит брать на работу в свою администрацию генерала Майкла Флинна, сообщает телеканал NBC.

Генерал-лейтенант Флинн в 2012–2014 годах занимал должность начальника Разведывательного управления министерства обороны США, а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента США. Он ушел в отставку на фоне обвинений, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, состоявшихся в конце декабря 2016 года.

По данным телеканала, Обама предупреждал Трампа о том, что ему не стоит брать на работу Флинна в ходе их первой встречи, которая состоялась в Овальном кабинете Белого дома спустя два дня после выборов 8 ноября. По информации NBC, это не было связано с какими-либо "российскими связями" генерала.

"Администрация Обамы уволила Флинна в 2014 году с поста главы Разведывательного управления (министерства обороны США – ред.), во многом из-за плохого руководства и характера (Флинна)", — сообщает телеканал, не раскрывая деталей.

СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.

После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.