Группировка "Аш-Шабаб" взяла ответственность за взрыв в столице Сомали

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" взяли на себя ответственность за взрыв в столице Сомали Могадишо, прогремевший в понедельник, передает агентство Рейтер.

В понедельник начиненный взрывчаткой автомобиль подорвался рядом с итальянским кафе, расположенным на оживленной улице в центре Могадишо. По данным Рейтер, погибли по крайней мере пять человек, другие агентства сообщали также о 10 пострадавших.

В Сомали действует террористическая организация "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.