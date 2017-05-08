Трамп по телефону поздравил Макрона с избранием

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп позвонил избранному президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы поздравить его с победой на выборах, заявил журналистам пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

Ранее Трамп поздравил Макрона в Twitter, заявив, что готов к совместной работе с ним.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, свидетельствуют данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).