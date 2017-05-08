В ООН поздравили французов с успешным проведением президентских выборов

Избиратели во время объявления результатов голосования второго тура президентских выборов во Франции

Избиратели во время объявления результатов голосования второго тура президентских выборов во Франции

ООН, 8 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ближайшее время напишет поздравительное письмо избранному президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь скоро напишет поздравительное письмо избранному президенту и ожидает сотрудничества с ним в ближайшем будущем", — сказал Дюжаррик на брифинге.

"Мы поздравляем народ Франции с успешными президентскими выборами и президента Эммануэля Макрона с победой", — отметил представитель генсека ООН.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, свидетельствуют данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).