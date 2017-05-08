В Сеуле на демонстрации ультранационалисты избили сотрудника Ruptly

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ультранационалисты на демонстрации в Сеуле избили продюсера видеоагентства Ruptly, сообщает телеканал RT в понедельник.
"В Сеуле ультранационалисты осуществили нападение на продюсера видеоагентства Ruptly… Инцидент произошёл в ходе демонстрации ультранационалистов, когда сотрудник видеоагентства выполнял свои служебные обязанности", — говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что нападавшие сломали магнитофон и "нанесли продюсеру телесные повреждения".
Ранее французская полиция избила журналиста Sputnik France во время манифестации против итогов выборов в Париже, у нее отняли защитную каску и попытались разбить телефон.