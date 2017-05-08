Полиция вытеснила всех протестующих с проезжей части на площади Бастилии

ПАРИЖ, 8 мая – РИА Новости. Полиция вытеснила последних участников протестов в Париже с проезжей части на площади Бастилии, движение транспорта возобновилось и журналистов на тротуар, движение транспорта на площади возобновилось, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Полицейские стоят на тротуаре, чтобы не допустить выхода людей на мостовую.

Шествие против результатов выборов началось утром в понедельник у Площади Республики. Затем демонстранты пошли колонной в направлении Площади Бастилии. На пути шествия полиция выставила кордоны, происходили стычки с полицейскими, которые применяли слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, свидетельствуют данные МВД.