В Париже завершилась акция протеста

Акция протеста против выборов в Париже

Акция протеста против выборов в Париже

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. Акция протеста в Париже завершилась, участники расходятся с площади Бастилии, передает корреспондент РИА Новости.

В ходе протестов полиция в понедельник применяла слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули.

После митинга, который продолжался около получаса и в ходе которого было объявлено о продолжении акций в будущем, организаторы увезли трибуну, установленную на платформе грузовика.

Оцепление в районе пока не снято, движение транспорта все ещё перекрыто, но обстановка спокойная.