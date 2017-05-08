Полиция в Париже выставила кордон на пути шествия против победы Макрона

Полиция в Париже выставила кордон на пути шествия протеста против победы Макрона

Полиция в Париже выставила кордон на пути шествия протеста против победы Макрона

ПАРИЖ, 8 мая – РИА Новости. Полиция в Париже выставила кордон на пути шествия, участники которого протестуют против победы Эммануэля Макрона на президентских выборах, прилегающие к бульвару дю Тампль улицы на востоке французской столицы оцеплены, передает в понедельник корреспондент РИА Новости.

Манифестанты, в первых рядах которых появились молодые люди с закрытыми платками и капюшонами лицами, движутся прямо на кордоны полиции, которая медленно отступает, выдерживая дистанцию примерно 200 метров.

Молодые люди держат плакат "Объединим наши силы", выкрикивают лозунги.

Накануне радикально настроенная молодёжь устроила акцию протеста против победы Макрона, которая в итоге переросла в столкновения с полицией.