Чешский президент поздравил Макрона с избранием главой Франции

ПРАГА, 8 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Чешский президент Милош Земан направил в понедельник поздравительную телеграмму Эммануэлю Макрону, который в результате победы на воскресных выборах стал главой Французской республики.

"Уважаемый господин президент, желаю Вам крепкого здоровья и много счастья и успехов на Вашем ответственном посту. Верю, что нам удастся найти возможность для личной встречи, что будет содействовать дальнейшему углублению и развитию традиционной дружбы между нашими странами", — говорится в телеграмме Земана.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон одержал победу с результатом 66,1%, свидетельствуют официальные данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).