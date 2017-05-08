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Железняк: Макрону надо приложить много усилий, чтобы предотвратить кризис

Сюжет:
Выборы президента Франции (1106)
15:4608.05.2017
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© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкЛидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в ПарижеЛидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Избранному президенту Франции Эммануэлю Макрону предстоит приложить много усилий, чтобы удержать страну от кризиса и показать свою самостоятельность в политике, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон с женой во время своей победной речи перед Лувром в Париже
© REUTERS / Christian Hartmann
СМИ: Макрон обсуждал идею роспуска парламента

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон одержал победу с результатом 66,1%, свидетельствуют официальные данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).

"Президенту Макрону придется приложить много усилий, чтобы удержать ситуацию в стране от масштабного кризиса и доказать свою самостоятельность в политике. Его промахи будут усиливать позиции Марин Ле Пен в политических баталиях и на очередных выборах. Так что ситуация во Франции далека от почивания победителя на лаврах", — заявил Железняк журналистам в понедельник.

Мужчины в районе Сталинград в Париже, где находится лагерь беженцев. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Депутат Госдумы: Францию "завалит нежелательными поселенцами" при Макроне

По его мнению, выборы продемонстрировали серьёзное столкновение между патриотическими силами, значительно укрепившими свои позиции на фоне существующих вызовов, и транснациональными элитами, пытающимися любыми средствами сохранить свое влияние и контроль за ситуацией в одной из ключевых стран Европы, и этот расклад сил будет влиять на все предстоящие политические процессы во Франции, включая парламентские выборы и формирование нового правительства.

"Победа Макрона была наглядным примером того, как работают в кичащейся своими демократическими традициями Европе политтехнологии при масштабном административном, финансовом и медийном доминировании. Без всяких стеснений относительно вмешательства во внутреннюю политику суверенной Франции в ходе избирательной компании господина Макрона демонстративно поддерживало руководство Евросоюза, Германии, политические элиты США, мировой финансовый капитал и подконтрольные им СМИ. Как и ожидалось, западный мир приложил все возможные усилия, чтобы не допустить Марин Ле Пен к руководству страной", — отметил Железняк.

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон с женой празднуют победу на президентских выборах перед Лувром в Париже
© REUTERS / Thomas Samson/Pool
Мировые лидеры поздравили Макрона с победой на выборах во Франции

По его мнению, евробюрократам и их заокеанским партнерам не нужен президент Франции, который выступает за независимость в политике, сохранение национальной идентичности и традиционных ценностей, готовый к сотрудничеству на равноправной основе с другими странами и выступающий против санкционной политики.

"В то же время предвыборная гонка и существенно окрепшая поддержка среди французов патриотических идей Марин Ле Пен (за лидера "Национального фронта" во втором туре проголосовало свыше 10,6 млн человек) показала, что процент евроскептиков среди электората растет, несмотря на серьезное давление извне", — сказал политик.

Железняк также добавил, что российские парламентарии постараются продолжить политический диалог с новым руководством республики, жарко ратовавшим в предвыборный период за мир, свободу, экономический рост и справедливость. "Выражаем надежду, что вновь избранный президент Франции выполнит взятые перед избирателями обязательства и будет вести конструктивную внешнюю политику, направленную на выстраивание равноправных и взаимно уважительных отношений с нашей страной", — заключил депутат.

Выборы президента Франции
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