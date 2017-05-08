Юнкер заявил, что будет счастлив работать с Макроном плечом к плечу

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что будет счастлив работать "плечом к плечу" с будущим президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Победа Макрона по меньшей мере выбила оружие из рук у популистов. Макрон — убежденный европеец и политик с перспективными представлениями", — завил Юнкер в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

"Фактически мы преследует общие цели: европейская оборонная политика, социальная Европа и усиление валютной и экономической ситуации. Так, я рад работать над осуществлением этих целей и продолжением нашего европейского курса плечом к плечу с будущим президентом (Эммануэлем) Макроном", — добавил он.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон одержал победу с результатом 66,1%, свидетельствуют официальные данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).