Олланд заявил, что всегда готов помочь Макрону и не считает его предателем

Франсуа Олланд и Эммануэль Макрон на памятной церемонии у Триумфальной арки

Франсуа Олланд и Эммануэль Макрон на памятной церемонии у Триумфальной арки

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. Президент Франции Франуса Олланд заявил, что всегда готов помочь советом своему преемнику Эммануэлю Макрону и не считает его предателем.

Комментируя карьерный путь Макрона, который в августе 2016 года ушел в отставку с поста министра экономики, а затем объявил о своих президентских амбициях, Олланд заявил, что "в какой-то момент он отделился, захотел представить французам проект, предстать перед ними".

"Он был избран, он президент и теперь ему предстоит, благодаря полученному у меня опыту и тому, что мы сделали вместе, продолжить свой путь", — заявил президент, который 14 мая передаст полномочия своему преемнику.

Отвечая на вопрос, не предавал ли его Макрон, Олланд заявил: "Нет, он сделал то, что считал нужным, он был рядом со мной, потом — самостоятельно".

"Я желаю ему всяческих успехов, и он знает, что, если ему потребуется какая-то информация, советы, опыт, он свободно может обратится ко мне, я всегда буду рад и всегда буду рядом", — сказал Олланд.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон одержал победу с результатом 66,1%, свидетельствуют официальные данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).