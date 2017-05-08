Макрон и Олланд принимают участие в памятной церемонии у Триумфальной арки

Основатель движения Вперед Эммануэль Макрон, победивший на выборах во Франции, вместе с действующим президентом Франции Франсуа Олландом принимает в День победы над нацистской Германией участие в памятной церемонии у Триумфальной арки в Париже

Основатель движения Вперед Эммануэль Макрон, победивший на выборах во Франции, вместе с действующим президентом Франции Франсуа Олландом принимает в День победы над нацистской Германией участие в памятной церемонии у Триумфальной арки в Париже

ПАРИЖ, 8 мая – РИА Новости. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон, победивший на выборах во Франции, вместе с действующим президентом Франции Франсуа Олландом принимает в понедельник, в День победы над нацистской Германией участие в памятной церемонии у Триумфальной арки в Париже.

Накануне стало известно, что Олланд пригласил Макрона принять участие в этой церемонии.

Действующий и избранный президенты возложили венки к Могиле неизвестного солдата у Триумфальной арки. В понедельник утром венки возлагали ветераны.

В районе Триумфальной арки приняты повышенные меры безопасности. Движение транспорта по Елисейским полям перекрыто.