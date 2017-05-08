СМИ: Макрон уже в понедельник может позвонить кандидату в премьеры

ПАРИЖ, 8 мая – РИА Новости. Победивший на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон может уже в понедельник провести телефонный разговор с возможным будущем премьером, сообщил генсек движения "Вперед" Ришар Ферран.

Макрон ранее не называл конкретного претендента на пост главы правительства, заявив лишь, что уже определился с выбором, но при этом не уведомлял о нем самого кандидата. Во французской прессе назывались несколько потенциальных кандидатур, в том числе среди представителей правого политического спектра.

"Я думаю, что сегодня будет телефонный звонок", — заявил в эфире радиостанции RTL ближайший соратник Макрона Ферран, имя которого также упоминалось в прессе в числе потенциальных претендентов.

"Я не знаю имени премьер-министра", — сказал Ферран, призвав дождаться 14 мая, когда Макрон вступит в должность.

"Кто будет тем человеком, который лучше всего подойдет для выполнения задач, решать Макрону", — подчеркнул он, добавив, что сторонники победившего кандидата хотят собрать вокруг себя представителей и левых, и правых, и центра.