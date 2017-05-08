Лукашенко поздравил Макрона с избранием на должность президента Франции

МИНСК, 8 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с избранием на должность президента Франции и выразил заинтересованность Минска в развитии белорусско-французского сотрудничества, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

"Президент Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с избранием на должность президента Французской Республики", — говорится в сообщении.

В поздравлении Лукашенко, по данным пресс-службы, также выразил "заинтересованность в расширении белорусско-французских связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях, развитии конструктивного взаимодействия между государствами в международных организациях".

Глава белорусского государства также отметил, что рассчитывает на поддержку взаимовыгодного сотрудничества между Белоруссией и Францией ради процветания и благосостояния народов двух стран.

Основатель движения "Вперед" Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов во Франции с результатом 66,1%, свидетельствуют опубликованные на сайте МВД данные.